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ЭКОНОМИКА РБ


«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ЗАМДИРЕКТОРА МОГИЛЕВСКОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ СОСТОИТСЯ 9 АВГУСТА


15:56 03.08.2022

«Прямая линия» с первым заместителем директора РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» БОГАТКО Тамарой Егоровной состоится 9 августа 2022г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дозвонится на «прямую линию» можно будет с 08.00 до 13.00 по телефону 8 (0222) 29 29 02.

Во время проведения «прямой линии» Богатко Т.М. разъяснит вопросы о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, землеустройства и геодезии.

При обращении на «прямую телефонную линию» гражданин должен сообщить свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), а представитель юридического лица – фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого им юридического лица и его юридический адрес, изложить суть обращения.

С порядком приема и работы с обращениями заявителей, поступившими на «прямую телефонную линию», можно познакомиться в рубрике «ОБРАЩЕНИЯ» на официальном сайте агентства.
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