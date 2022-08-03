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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ЗАПУСТИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ОБНОВЛЕННОЙ ЛИНЕЙКИ «СУПЕР»


15:39 03.08.2022

МТС запустил дополнительные услуги «Супер Турбо 5» и «Супер безлимит на сутки» для тарифных планов обновленной линейки «Супер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь абоненты могут добавить 5 ГБ мобильного трафика на неограниченной скорости либо пользоваться максимально быстрым безлимитным интернетом в течение 24 часов.

«Супер Турбо 5» позволяет разово увеличить на 5 ГБ объем интернет-трафика на безлимитной скорости. Стоимость подключения услуги — 5 рублей.

Услуга «Супер безлимит на сутки» обеспечивает максимально возможную скорость мобильного интернета в течение 24 часов. Объем скачанного и переданного трафика при этом не имеет значения. Подключить суточный безлимит можно за 3 рубля.

Обе услуги доступны только для абонентов, которые обслуживаются на тарифах «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30», «Супер Junior» и «#Супер20МТС».

Для подключения «Супер Турбо 5» предусмотрен USSD *926#, а для «Супер безлимита на сутки» — *927#.

Также абоненты могут активировать дополнительные услуги с помощью мобильного приложения «Мой МТС».
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