В Беларуси стартовал очередной благотворительный аукцион доменных имен, который продлится всего несколько дней и завершится 4 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе хостинга-провайдера HostFly.by, в этом месяце с молотка будут продано сразу несколько довольно уникальных лотов, среди которых белорусская пиратская бухта thepiratebay.by и домен знаменитого пивного бренда obolon.by.

Воспользовавшись специальным сервисом официального регистратора доменных имен в Беларуси, компании HostFly.by, можно выбрать лучшие предложения на аукционе. Сервис позволяет оценить лоты сразу по нескольким ключевым критериям, включая возраст домена, ИКС, количеству ссылок, символов в названии и показателям в SEMrush Rank.

Среди доменов с оригинальным названием и историей лидирует thepiratebay.by. Ранее по этому адресу размещался сайт для скачивания пиратских видео и музыки. Судя по названию, это была белорусская версия самого крупного в мире каталога для поиска торрент-файлов. Еще один интересный лот - kulturaokt.by. В веб-архиве по этому адресу можно найти сайт отдела идеологической работы октябрьского райисполкома.

Тем, кто мечтает о популярном домене, устроители аукциона предлагают купить имя, на котором раньше была прописана в интернете онлайн-регистратура поликлиник Гомеля -gomel-clinic.by. Еще на аукцион попал легендарный сайт столичного интернет-кафе с которого в Беларуси начинался Dial-Up - soyuzonline.by. Ну и замыкает топ лучших предложений домен obolon.by. Это имя в Байнете принадлежало ранее пивоваренной корпорации «Оболонь».

Кроме этого, стоит обратить внимание на короткие домены:

° yy.by

° 1d.by

° 2z.by

° 1e.by

° 2h.by

° 4s.by

Домены подходящие для ритейла:

° kruzhka.by

° 4kid.by

° bottle.by

° bigbox.by

° behome.by

° bycar.by

° optwear.by

° catshop.by

Подборку интересных доменных имен для любого проекта или бизнеса:

° cookies.by

° details.by

° rafting.by

° asti.by

° gos.by

° bax.by

° article.by

° aboutme.by

° prince.by

° kiskis.by

° dranik.by

° behere.by

° 24rent.by

° contacts.by

° catering.by

° seonews.by

° nailart.by

° mygames.by

° horosho.by

° gifthub.by

° dobrota.by

° creator.by

Из кириллических доменов на аукционе стоит обратить внимание на:

° сайт.бел

° васаби.бел

° высота.бел

° курсор.бел

° нарочь.бел

° хорошо.бел

° инвест.бел

° таксі.бел

° идеал.бел

° отдых.бел

° муравьи.бел

Напомним, что выигрышные ставки на аукционе идут на благотворительность, в пользу детских домов в Беларуси. Подобрать домен на аукционе и зарегистрировать его можно на сайте хостинг-провайдера HostFly.by.