|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН ДОМЕННЫХ ИМЕН
14:36 03.08.2022
В Беларуси стартовал очередной благотворительный аукцион доменных имен, который продлится всего несколько дней и завершится 4 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе хостинга-провайдера HostFly.by, в этом месяце с молотка будут продано сразу несколько довольно уникальных лотов, среди которых белорусская пиратская бухта thepiratebay.by и домен знаменитого пивного бренда obolon.by.
Воспользовавшись специальным сервисом официального регистратора доменных имен в Беларуси, компании HostFly.by, можно выбрать лучшие предложения на аукционе. Сервис позволяет оценить лоты сразу по нескольким ключевым критериям, включая возраст домена, ИКС, количеству ссылок, символов в названии и показателям в SEMrush Rank.
Среди доменов с оригинальным названием и историей лидирует thepiratebay.by. Ранее по этому адресу размещался сайт для скачивания пиратских видео и музыки. Судя по названию, это была белорусская версия самого крупного в мире каталога для поиска торрент-файлов. Еще один интересный лот - kulturaokt.by. В веб-архиве по этому адресу можно найти сайт отдела идеологической работы октябрьского райисполкома.
Тем, кто мечтает о популярном домене, устроители аукциона предлагают купить имя, на котором раньше была прописана в интернете онлайн-регистратура поликлиник Гомеля -gomel-clinic.by. Еще на аукцион попал легендарный сайт столичного интернет-кафе с которого в Беларуси начинался Dial-Up - soyuzonline.by. Ну и замыкает топ лучших предложений домен obolon.by. Это имя в Байнете принадлежало ранее пивоваренной корпорации «Оболонь».
Кроме этого, стоит обратить внимание на короткие домены:
° yy.by
° 1d.by
° 2z.by
° 1e.by
° 2h.by
° 4s.by
Домены подходящие для ритейла:
° kruzhka.by
° 4kid.by
° bottle.by
° bigbox.by
° behome.by
° bycar.by
° optwear.by
° catshop.by
Подборку интересных доменных имен для любого проекта или бизнеса:
° cookies.by
° details.by
° rafting.by
° asti.by
° gos.by
° bax.by
° article.by
° aboutme.by
° prince.by
° kiskis.by
° dranik.by
° behere.by
° 24rent.by
° contacts.by
° catering.by
° seonews.by
° nailart.by
° mygames.by
° horosho.by
° gifthub.by
° dobrota.by
° creator.by
Из кириллических доменов на аукционе стоит обратить внимание на:
° сайт.бел
° васаби.бел
° высота.бел
° курсор.бел
° нарочь.бел
° хорошо.бел
° инвест.бел
° таксі.бел
° идеал.бел
° отдых.бел
° муравьи.бел
Напомним, что выигрышные ставки на аукционе идут на благотворительность, в пользу детских домов в Беларуси. Подобрать домен на аукционе и зарегистрировать его можно на сайте хостинг-провайдера HostFly.by.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2022
Курсы в банках
на 03.08.2022
Конвертация в банках
на 03.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте