Зампрокурора Могилевской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора сельскохозяйственной организации одного из районов Могилевской области – ему инкриминировано превышение служебных полномочий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Могилевской области, согласно материалам дела обвиняемый, являясь руководителем сельхозпредприятия, достоверно зная о фактах падежа скота, давал указания заведующей фермы, вносить недостоверные сведения в ежемесячные отчеты о движении скота и птицы, что повлекло искажение государственной статистической отчетности.

Уголовное дело находится в производстве следственного управления УСК Республики Беларусь по Могилевской области.