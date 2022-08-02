Нефтяная компания «Янгпур» активно осваивает нефтяные пласты Метельного месторождения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Белоруснефть», залежь открыта 2 года назад, сейчас специалисты подобрали технологии извлечения трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых залежах. В 2020-м году здесь открыли первую нефтяную залежь. Ее дебит составил 20 т «черного золота» в сутки. Нефтяники оценили перспективы и особенности строения залежей. Приняли решение осваивать их с помощью протяженных горизонтальных стволов и методом интенсификации добычи – многостадийным гидравлическим разрывом. Результатом стал промышленный приток нефти 100 т в сутки.

На пиковых показателях на этой залежи северяне планируют выйти на 250 т в сутки. Таким образом, на Метельном месторождении будет сформирован нефтяной блок в промышленных масштабах. Это позволит в дальнейшем превысить уровень суточной добычи более 1000 т.