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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГОСПИЩЕПРОМ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КНР
11:15 03.08.2022
В Белгоспищепроме состоялась деловая встреча с делегацией КНР во главе с главным исполнительным директором китайской компании UJU Holding Ltd. Пэн Ляном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, стороны обсудили возможности экспорта белорусских мучных и шоколадных кондитерских изделий, алкогольной продукции и пива.
Участники встречи рассмотрели перспективные варианты сотрудничества и потенциал поставок продукции предприятий концерна в Китай для продажи в Национальном павильоне Беларуси на платформе электронной коммерции JD.сom и в социальной сети DouYin.
Кроме того, уже в ближайшее время главный исполнительный директор UJU Holding Ltd. Пэн Лян планирует посетить СП ОАО «Спартак», ОАО «Гомельский жировой комбинат», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Машпищепрод».
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