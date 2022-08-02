В Белгоспищепроме состоялась деловая встреча с делегацией КНР во главе с главным исполнительным директором китайской компании UJU Holding Ltd. Пэн Ляном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, стороны обсудили возможности экспорта белорусских мучных и шоколадных кондитерских изделий, алкогольной продукции и пива.

Участники встречи рассмотрели перспективные варианты сотрудничества и потенциал поставок продукции предприятий концерна в Китай для продажи в Национальном павильоне Беларуси на платформе электронной коммерции JD.сom и в социальной сети DouYin.

Кроме того, уже в ближайшее время главный исполнительный директор UJU Holding Ltd. Пэн Лян планирует посетить СП ОАО «Спартак», ОАО «Гомельский жировой комбинат», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Машпищепрод».