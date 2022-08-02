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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО РАЗРЕШИЛ ГТК РЕСТРУКТУРИЗИРОВАТЬ ТАМОЖЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ


09:11 03.08.2022

Лукашенко подписал Указ №264 «О реструктуризации таможенной задолженности». Документ направлен на поддержку субъектов хозяйствования в сложившейся экономической ситуации. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе президента.

Принятым Указом Государственному таможенному комитету предоставлены временные, до 31 декабря 2023 года, полномочия на принятие решений по реструктуризации на срок до одного года таможенной задолженности юридических лиц.

Реструктуризация будет распространяться на суммы не уплаченных в установленный срок таможенных и иных взимаемых таможенными органами платежей. Воспользоваться ею смогут субъекты хозяйствования, производящие товары или осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики, на основании их заявления и ходатайства республиканского органа государственного управления либо облисполкома (Минского горисполкома), а также графика поэтапного погашения такой задолженности.
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