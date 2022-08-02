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ЭКОНОМИКА РБ
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:12 02.08.2022
В г.Крупки Минской области 2 августа прошло выездное заседание Минского областного межведомственного совета по проблемам инвалидов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, знаковым событием стало торжественное открытие трех квартир в новом 40-квартирном жилом доме по ул. Московской в г. Крупки, адаптированных для проживания инвалидов-колясочников.
Работа, направленная на создание доступной среды, в стране ведется поэтапно с 2007 года в рамках реализации мероприятий государственных программ.
«Уже сегодня полностью доступными стали 18,2% объектов. Задача текущей пятилетки – увеличить долю полностью доступных объектов до 23%. Что касается жилищного фонда, то сегодня в стране доступными являются 66% жилых домов, в Минской области – 68%. Перед нами стоит задача в 2025 году увеличить долю таких домов до 69%, в Минской области – порядка 71%», - отметила в ходе заседания заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко.
Замминистра отметила, что новым Законом «О правах инвалидов и их социальной интеграции» предусматривается комплексный подход в вопросах обеспечения доступности жилья для инвалидов, а именно регламентированы вопросы обеспечения доступности не только жилых, но и вспомогательных помещений, входов и выходов из многоквартирных жилых домов – это вестибюли, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы.
По мнению М.Артёменко меры по организации доступного пространства дают свои результаты. Это уже не только пандусы и поручни. Это и тактильная плитка, понижение бордюрного камня, обустройство парковочных мест для автотранспорта инвалидов, входные группы на уровне земли, речевые информаторы и т.д.
«Вектор нашей работы и в дальнейшем будет направлен на создание доступной среды. Сообща, усилиями со стороны государства, общества и людей с инвалидностью, мы сможем достигнуть намеченных целей и добиться максимальной интеграции инвалидов во все сферы жизнедеятельности», - подытожила Артёменко.
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