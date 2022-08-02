ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ


16:23 02.08.2022

Лукашенко подписал Указ №265, направленный на совершенствование условий деятельности научно-технологических парков и выполнения инновационных проектов. Об этом сообщает портал президента.

Документом утверждена новая редакция Положения о порядке создания субъектов инновационной структуры, которой предусмотрены экспертиза бизнес-проекта юридического лица, условия регистрации резидентов технопарков и применения компенсирующих льгот.

Установлен также порядок деятельности фондов инновационного развития технопарков на период с 2023 по 2027 год, в том числе источники их формирования, направления использования, условия ликвидации.

Принятие Указа позволит активизировать деятельность научно-технологических парков, создать дополнительные рабочие места и улучшить условия развития инновационного предпринимательства в регионах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.08.2022
валюта курс
EUR 2.7035
USD 2.6567
RUB 4.2507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6446 -0.0589
USD 2.5997 -0.057
RUB 4.3046 +0.0539
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6500 2.6900
USD 2.5900 2.6030
RUB 3.2000 4.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 02.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0230 1.0360
EUR/RUB 62.0000 79.0000
USD/RUB 61.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте