Попытку незаконного ввоза из Литвы более 650 метров стального каната пересекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, согласно представленным литовским перевозчиком документам, в грузовом транспортном средстве DAF на территорию ЕАЭС ввозили сборный груз. При проведении таможенного контроля среди заявленных товаров сотрудники Гродненской региональной таможни также обнаружили барабан со стальным канатом, сведения о котором указаны не были. Предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 165 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.