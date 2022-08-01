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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИТОВСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПЫТАЛСЯ НЕЗАКОННО ВВЕЗТИ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС 650 МЕТРОВ СТАЛЬНОГО КАНАТА


15:22 02.08.2022

Попытку незаконного ввоза из Литвы более 650 метров стального каната пересекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, согласно представленным литовским перевозчиком документам, в грузовом транспортном средстве DAF на территорию ЕАЭС ввозили сборный груз. При проведении таможенного контроля среди заявленных товаров сотрудники Гродненской региональной таможни также обнаружили барабан со стальным канатом, сведения о котором указаны не были. Предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 165 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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