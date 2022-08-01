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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В I ПОЛУГОДИИ БЫЛО ПРЕДОТВРАЩЕНО 94 МЛН. РУБЛЕЙ НЕОБОСНОВАННОГО ВОЗВРАТА СУММ НДС
14:24 02.08.2022
Налоговыми органами Беларуси в I полугодии 2022 года было предотвращено 94 млн. рублей необоснованного возврата сумм НДС. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе МНС.
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