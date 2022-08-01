ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В I ПОЛУГОДИИ БЫЛО ПРЕДОТВРАЩЕНО 94 МЛН. РУБЛЕЙ НЕОБОСНОВАННОГО ВОЗВРАТА СУММ НДС

14:24 02.08.2022 Налоговыми органами Беларуси в I полугодии 2022 года было предотвращено 94 млн. рублей необоснованного возврата сумм НДС. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе МНС.