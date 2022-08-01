На постоянном контроле Комитета государственного контроля Гомельской области находятся вопросы ценообразования на социально значимые товары, качества торгового обслуживания населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК Гомельской области, комитетом только в июле т.г. во всех подвергнутых мониторингу Лельчицкого, Калинковичского и Речицкого районов выявлены различные нарушения законодательства при осуществлении розничной торговли.

Завышения предельных торговых надбавок на социально значимые товары установлены в 11 объектах торговли.

Например, в одном из магазинов в н.п. Глушковичи Лельчицкого района на хлебобулочные изделия, молочную продукцию, прокладки женские надбавки завышались от 1% до 37%; в торговом объекте н.п. Домановичи Калинковичского района на макаронные изделия, молоко, кефир – от 5% до 11%; в магазине г. Речицы на молочную продукцию, крупу гречневую, макароны – от 7% до 11%.

Пресечены факты реализации товаров с истекшими сроками годности в 2 торговых объектах Лельчицкого и 1 объекте Речицкого районов.

К примеру, в магазине н.п. Глушковичи (Лельчицкий район) покупателям предлагались хлебобулочные изделия, продукт из мяса птицы копчено-вареный с истекшими сроками годности от 1 до 3 суток; в торговом объекте в н.п. Борщевка (Речицкий район) – 11 кг полуфабрикатов замороженных (пельмени, вареники, блинчики) с истекшими сроками годности от 7 суток до 30 суток.

В 10 магазинах в нарушение санитарных норм и правил, требований технических регламентов в продаже находилась недоброкачественная плодоовощная продукция (с гнилью, повреждением кожуры, потерей товарного вида), хранение продукции осуществлялось на полу, до покупателей не доводилась необходимая и достоверная информация о товарах, неупакованных производителями (о дате изготовления и сроках годности, пищевой ценности, условиях хранения, наименовании изготовителя или импортера).

По результатам мониторинга Комитетом вынесены предписания о запрете реализации продукции с истекшими сроками годности, рассматривается вопрос о привлечении организаций торговли к административной ответственности. Субъектам хозяйствования, впервые допустившим правонарушения, вручены рекомендации об их устранении.