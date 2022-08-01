В Гродно на базе ОАО «Белвторполимер» введено в эксплуатацию модернизированное производство полимерных регранулятов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, основной целью реализованного инвестиционного проекта по модернизации существующего производства являлось увеличение объемов переработки вторичных полимерных отходов. Конечный продукт производства – высококачественная вторичная гранула композиционного полиэтилена. Она является готовым продуктом и может быть использована в производстве песчано-полимерных изделий, кровельных материалов и др. Продукт также будет использоваться предприятием при изготовлении изделий из пластмасс.

Как отметил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, холдинг «Белресурсы», который входит в систему Госкомимущества, реализует ряд инвестиционных проектов. «Это производство уникальное в стране. Здесь будет производиться сортировка пленок. Ведь, например, бутылка молока изготовлена из одного вида пластмассы, ободок и крышка – из другого, а этикетка – из третьего. Здесь же все в автоматическом режиме будет сортироваться, соответственно после этого направляться на вторичную переработку. Кроме создания новых рабочих мест мы получим и прямой импортозамещающий эффект», – сказал Дмитрий Матусевич.

Глава ведомства также добавил, что реализация проекта имеет косвенный эффект в связи с санкционными ограничениями. «Работники были обязаны повышать квалификацию и собственными силами производить финальную наладку этого оборудования, что серьезно повысило их компетенции. Таким образом получился синергетический эффект. Предприятие направлено на обеспечение циркулярной экономики в сложных условиях. Отходы, которые раньше захоранивались на полигонах, сейчас будут включены в экономический цикл», – подчеркнул Дмитрий Матусевич.

В ходе открытия председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник констатировал, что в Гродненской области и в стране в целом развивается стратегия полной переработки и минимизации захораниваемых отходов. «Новая линия по производству полимерных регранулятов позволяет увеличить глубину переработки. Это в первую очередь забота об экологии. Потому что мы понимаем: как нельзя представить современную жизнь без пластика, так и трудно представить, сколько лет в земле он будет разлагаться. Наша задача – его не захоронить, а повторно переработать. Это и экономически целесообразно, и экологически правильно», – сказал Владимир Караник.

Председатель облисполкома добавил, что работа с отходами достаточно сложная, не очень гигиеничная и кропотливая. «Автоматическая линия за счет использования фотоэлементов, различных сенсоров позволяет отсортировать виды пластика, убрать то, что не подлежит вторичной переработке. Она позволяет избавить людей от необходимости работы в не очень хороших условиях, повысить глубину переработки пластика и позволит вторично использовать те материалы, которые на данном этапе пока захораниваются», – отметил он.