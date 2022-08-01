28 работников «Белоруснефти» в этом году отправятся на Север.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, первые 14 белорусских нефтяников «новой волны», которые занимаются бурением боковых стволов, в начале июля отправились работать в ООО «Белоруснефть-Сибирь». Это две из четырех вахт Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. В общей сложности 28 работников управления в этом году пополнят штат северного актива «Белоруснефти». Так в компании по системе ротации кадров в течение 5 лет планируют направлять специалистов по бурению боковых стволов.

Теперь практика «прокачки» кадров на Севере станет постоянной. В компании считают, что это усилит потенциал работников, и тем самым добавит оснований для получения весомых контрактов. А каждый конкретно взятый специалист может рассматривать такой трудовой опыт как расширение компетенций и карьерный рост.

Для компании постоянная ротация кадров просто необходима. Работа в Западной Сибири с заказчиками самого разного уровня поднимает профессиональную планку, делает коллектив более мобильным, позволяет бороться за право на новые более серьезные контракты. Чтобы не создать дефицит кадров для работы на месторождениях Беларуси, в компании предусмотрели варианты замены бригад, которые отправляются на Север.