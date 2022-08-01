В рамках мероприятий по контролю за ходом уборочной кампании правоохранители продолжают выявлять недобросовестных работников сельскохозяйственных предприятий, которые пытаются незаконно нажиться за счет своих предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома, в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками УИМ Лунинецкого РОВД был установлен 50-летний механизатор одного из предприятий района. Как выяснилось, мужчина во время проведения уборочной кампании уже успел присвоить себе 390 литров окрашенного дизельного топлива с вверенной ему техники. Похищенное горючее милиционеры обнаружили в гараже частного подворья.

В Малоритском районе правоохранители провели несколько санкционированных осмотров по месту жительства работников АПК.В деревне Гвозница у 55-летнего водителя «МАЗа»в хозпостройке обнаружены канистры с 360 литрами окрашенного дизтоплива. А в агрогородке Черняны 45-летний механизатор на территории приусадебного участка хранил 220 литров топлива.

Милиционеры Березовского РОВД проверили домовладения механизаторов сельскохозяйственных предприятий района. В деревне Подкраичи у 47-летнего мужчины в гараже по месту жительства нашли канистры с окрашенным дизтопливом в количестве 100 литров. В деревне Сошица произошел аналогичный случай. 50-летний механизатор хранил канистры с 160 литрами топлива в хозпостройке.

В деревне Новоселки Пружанского района у механизатора нашли 150 литров окрашенного дизтоплива, которое хранилось у него по месту жительства. 51-летний работник сельхозпредприятия пояснил, что похитил топливо в период уборочной кампании за три раза по 50 литров.

Во всех случаях начат административный процесс по фактам мелкого хищения. Всё топливо возвращено сельхозорганизациям.