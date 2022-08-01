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ЭКОНОМИКА РБ


КОЧАНОВА ПРОВЕЛА СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РАБОТНИКАМИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ МИНСКА ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


09:25 02.08.2022

Под руководством председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой 1 августа 2022г. состоялось очередное селекторное совещание с работниками медучреждений Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, на повестку дня вынесен широкий спектр актуальных вопросов работы системы здравоохранения. Прежде всего — это готовность к возможной новой волне ковид-инфекции с учетом возрастания респираторных заболеваний в целом в осенне-зимний период. Внимание акцентировалось на вопросах готовности к оказанию скорой медицинской помощи и системы здравоохранения в целом, планов работы амбулаторного и госпитального звена, вакцинации, в том числе буферной.

Отдельно рассматривались вопросы готовности к медосмотрам и учебному году, диспансеризации, работы медицинского оборудования, поставки лекарственных препаратов и расходных материалов.

Также обсуждалась работа с кадрами по всем направлениям — от укомплектованности до идеологической составляющей. В данном контексте было отмечено, что в августе медицинские работники получат заработную плату уже с учетом установленных по поручению Главы государства стимулирующих выплат.

По оценкам специалистов, медучреждения работают в штатном режиме, количество вызовов скорой помощи небольшое. Все необходимое для работы имеется.

В совещании приняли участие специалисты служб скорой медицинской помощи, инфекционных больниц, госпитального и амбулаторного звена.
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