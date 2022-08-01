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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ РАЗРАБОТАЛО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕН НА ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
17:55 01.08.2022
С целью обеспечения доступности школьных товаров для населения МАРТ разработало рекомендации по формированию цен по всей цепочке товародвижения, включая производителей, поставщиков школьных товаров, а также торговые организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, МАРТ рекомендует субъектам хозяйствования при формировании цен на школьные товары (одежда и обувь делового стиля, белье, чулочно-носочные изделия, ранцы, рюкзаки, портфели, сумки для учащихся, детские сумки, бумажно-беловые товары (тетради, альбомы, дневники и другие), обложки для тетрадей, дневников, учебников, канцелярские товары) использовать следующие подходы:
производителям – предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на школьные товары, не должен превышать фактический уровень рентабельности реализованной продукции, сложившийся за 2021 год по соответствующей товарной позиции, или 15 процентов в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2021 год по соответствующей товарной позиции составил менее 15 процентов;
импортерам, субъектам оптового звена и розничной торговли – предельные максимальные надбавки импортера, оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) не должны превышать 30 процентов.
Вместе с тем МАРТ отмечает, что производителям, поставщикам школьных товаров и торговым организациям необходимо подходить
к вопросам ценообразования взвешенно с учетом сложившейся экономической ситуации, а также помнить о высокой социальной ответственности, осуществляя производство и реализацию школьных товаров.
МАРТ будет продолжена работа по изучению сложившейся ценовой ситуации на рынке школьных товаров, также запланированы соответствующие контрольно-аналитические мероприятия.
Рекомендации размещены на сайте МАРТ по Интернет-ссылке:
https://www.mart.gov.by/news/novost/podgotovleny-rekomendatsii-po-formirovaniyu-tsen-na-shkolnye-tovary-/.
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