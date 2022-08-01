С целью обеспечения доступности школьных товаров для населения МАРТ разработало рекомендации по формированию цен по всей цепочке товародвижения, включая производителей, поставщиков школьных товаров, а также торговые организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, МАРТ рекомендует субъектам хозяйствования при формировании цен на школьные товары (одежда и обувь делового стиля, белье, чулочно-носочные изделия, ранцы, рюкзаки, портфели, сумки для учащихся, детские сумки, бумажно-беловые товары (тетради, альбомы, дневники и другие), обложки для тетрадей, дневников, учебников, канцелярские товары) использовать следующие подходы:

производителям – предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на школьные товары, не должен превышать фактический уровень рентабельности реализованной продукции, сложившийся за 2021 год по соответствующей товарной позиции, или 15 процентов в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2021 год по соответствующей товарной позиции составил менее 15 процентов;

импортерам, субъектам оптового звена и розничной торговли – предельные максимальные надбавки импортера, оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) не должны превышать 30 процентов.

Вместе с тем МАРТ отмечает, что производителям, поставщикам школьных товаров и торговым организациям необходимо подходить

к вопросам ценообразования взвешенно с учетом сложившейся экономической ситуации, а также помнить о высокой социальной ответственности, осуществляя производство и реализацию школьных товаров.

МАРТ будет продолжена работа по изучению сложившейся ценовой ситуации на рынке школьных товаров, также запланированы соответствующие контрольно-аналитические мероприятия.

Рекомендации размещены на сайте МАРТ по Интернет-ссылке:

https://www.mart.gov.by/news/novost/podgotovleny-rekomendatsii-po-formirovaniyu-tsen-na-shkolnye-tovary-/.