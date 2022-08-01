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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 3 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСУ СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ


17:03 01.08.2022

В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по обеспечению своевременной выплаты заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 3 августа проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК Гомельской области, во время ее проведения граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.
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