ЭКОНОМИКА РБ

МТС CLOUD ПРЕДСТАВИЛ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ХАКЕРСКИХ АТАК НА IT-ФОРУМЕ B.E.E.R. 2022

16:02 01.08.2022 МТС принял участие в IT-форуме Best Engineer Event in Republic 2022. На мероприятии в качестве докладчика и участника дискуссии о кибербезопасности выступил представитель МТС Cloud. А на лаунж-площадке демонстрировались облачные продукты и услуги компании. Как сообщили в пресс-службе компании МТС, конференция Best Engineer Event in Republic 2022 (B.E.E.R.) была посвящена актуальным вопросам разработки, тестирования и системного администрирования информационных систем. Всего на форуме прозвучало более 30 докладов, состоялся лабораторный практикум и прошло 2 круглых стола. Большое внимание уделялось облачным технологиям и проблемам защиты информации. Теме кибербезопасности был посвящен и доклад начальника отдела эксплуатации и технической поддержки МТС Cloud Андрея Байкова. Во время своего выступления он рассказал, как с помощью облачных технологий можно защититься от хакерских атак, в том числе от атак «нулевого» дня и целевых атак. В качестве эффективных инструментов обеспечения сетевой безопасности эксперт назвал два продукта от Лаборатории Касперского: Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA). Первый представляет собой систему сбора событий, их анализа и оповещения о подозрительных активностях, которая позволяет на ранних этапах выявить признаки попыток взлома. Второй — это технология защиты от целевых атак, способная не только обнаруживать, но и самостоятельно отражать сложные угрозы. «Обе системы помогают обезвредить вредоносные программы, которые по тем или иным причинам не определяются классическими антивирусными сканерами и мониторами, и даже те угрозы, о существовании которых все мировое сообщество пока что даже не подозревает. К их числу относятся и так называемые атаки «нулевого» дня и целевые атаки, выбирающие своей мишенью новые только что открытые уязвимости — для них разработчики попросту еще не успели выпустить исправление», — пояснил Андрей Байков, начальник отдела эксплуатации и технической поддержки МТС Cloud. Представитель МТС Cloud также принял участие в круглом столе «Кибербезопасность в Беларуси», где поделился особенностями защиты информационных систем по cloud-модели. Дополнительно от МТС Cloud была организована лаунж-площадка, где участники конференции могли ознакомиться с облачными продуктами или просто отдохнуть, сыграв в аэрохоккей, кнопочный бой или автобол. IT-Форум B.E.E.R традиционно объединяет белорусских IT-инженеров, предоставляя возможность специалистам из разных сфер обменяться знаниями и опытом в неформальной обстановке. В этом году мероприятие проходило уже в шестой раз. МТС — партнер форума IT-инженеров Best Engineer Event in Republic 2022. МТС Cloud — универсальный облачный провайдер, который создает решения для бизнеса на базе платформ VMware и Huawei. Размещение происходит в дата-центре с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной техподдержкой. Среди клиентов — банки, торговые сети, промышленные компании, медицинские учреждения, логистические операторы и другие государственные и частные компании. Инфраструктура соответствует требованиям стандарта PCI-DSS, что позволяет пользоваться услугами МТС Cloud банкам, кредитно-финансовым учреждениям, а также платежным системам.