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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТР ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ 3 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ


15:33 01.08.2022

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич 3 августа проведет личный прием граждан по вопросам социально-трудовой сферы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, министр будет принимать граждан с 8.00 до 13.00 по адресу: Минск, пр. Победителей, 23/2.

Предварительно записаться на прием можно в рабочие дни с 8.00 до 13.00. Заявки принимаются по телефону 8 (017) 309 93 00.
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