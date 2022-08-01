Белорусская железная дорога за 7 месяцев 2022 года перевезла 35,8 млн. пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в январе–июле 2022 года объем перевозок в городском сообщении возрос к аналогичному периоду 2021 года на 5,4%, или на 101 тыс. человек, в межрегиональном сообщении перевезено на 7,5%, или на 329 тыс. человек, больше, а в международном сообщении пассажиропоток увеличился более чем в 1,8 раза, или на 685 тыс. человек.

Отметим, что наибольшей популярностью в международном сообщении у пассажиров по-прежнему пользуются маршруты в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. Их удельный вес составляет более 66% в общем объеме международных перевозок. С начала года данными поездами воспользовались уже более 1 миллиона пассажиров.

В целом, между Республикой Беларусь и Российской Федерацией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Адлера, Калининграда, Мурманска, в том числе с организацией многогруппных поездов.