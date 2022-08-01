ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО 1 АВГУСТА РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

13:50 01.08.2022 Александр Лукашенко 1 августа рассмотрел кадровые вопросы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил: Крутого Дмитрия Николаевича - послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности; Ермоловича Максима Леонидовича - заместителем главы Администрации президента Беларуси; Кулика Александра Антоновича - министром лесного хозяйства; Боровикова Владимира Владимировича - послом Республики Беларусь в Королевстве Таиланд по совместительству. Президент также дал согласие на назначение: Романовского Юрия Яцентовича - ректором УО «Полоцкий государственный университет»; Дороховича Александра Викентьевича - первым заместителем министра спорта и туризма; Шевцовой Татьяны Николаевны - управляющим делами Минского облисполкома; Алешкевича Максима Николаевича - членом Минского облисполкома.