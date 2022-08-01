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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО 1 АВГУСТА РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ


13:50 01.08.2022

Александр Лукашенко 1 августа рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил: Крутого Дмитрия Николаевича - послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности;

Ермоловича Максима Леонидовича - заместителем главы Администрации президента Беларуси;

Кулика Александра Антоновича - министром лесного хозяйства;

Боровикова Владимира Владимировича - послом Республики Беларусь в Королевстве Таиланд по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение: Романовского Юрия Яцентовича - ректором УО «Полоцкий государственный университет»;

Дороховича Александра Викентьевича - первым заместителем министра спорта и туризма;

Шевцовой Татьяны Николаевны - управляющим делами Минского облисполкома;

Алешкевича Максима Николаевича - членом Минского облисполкома.
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