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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО 1 АВГУСТА РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
13:50 01.08.2022
Александр Лукашенко 1 августа рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, глава государства назначил: Крутого Дмитрия Николаевича - послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности;
Ермоловича Максима Леонидовича - заместителем главы Администрации президента Беларуси;
Кулика Александра Антоновича - министром лесного хозяйства;
Боровикова Владимира Владимировича - послом Республики Беларусь в Королевстве Таиланд по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение: Романовского Юрия Яцентовича - ректором УО «Полоцкий государственный университет»;
Дороховича Александра Викентьевича - первым заместителем министра спорта и туризма;
Шевцовой Татьяны Николаевны - управляющим делами Минского облисполкома;
Алешкевича Максима Николаевича - членом Минского облисполкома.
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