Результаты работы органов финансовых расследований в первом полугодии 2022 года рассмотрены на заседании коллегии Департамента финансовых расследований

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, в первом полугодии 2022 года органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлено 393 преступления, около половины из них относятся к категории тяжких. В доход государства поступило денежных средств в сумме 154,5 млн. рублей.

Основные усилия органов финансовых расследований были сосредоточены на противодействии уклонению от уплаты налогов и обязательных страховых взносов, необоснованной посреднической деятельности, коррупционным преступлениям в экономической сфере, пресечении деструктивной деятельности, а также на контроле за расходованием бюджетных средств и использованием государственной собственности.