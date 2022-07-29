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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНАМИ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ КГК В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫЯВЛЕНО 393 ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОЛОВИНА ИЗ НИХ ТЯЖКИЕ
13:05 01.08.2022
Результаты работы органов финансовых расследований в первом полугодии 2022 года рассмотрены на заседании коллегии Департамента финансовых расследований
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, в первом полугодии 2022 года органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлено 393 преступления, около половины из них относятся к категории тяжких. В доход государства поступило денежных средств в сумме 154,5 млн. рублей.
Основные усилия органов финансовых расследований были сосредоточены на противодействии уклонению от уплаты налогов и обязательных страховых взносов, необоснованной посреднической деятельности, коррупционным преступлениям в экономической сфере, пресечении деструктивной деятельности, а также на контроле за расходованием бюджетных средств и использованием государственной собственности.
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