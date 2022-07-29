Торжественная церемония открытия после реконструкции производственной базы Стародорожского района электрических сетей прошла 30 июля 2022 года с участием министра энергетики Виктора Каранкевича.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, проект реализован в две очереди. Реконструированы пункт технического обслуживания, бытовой корпус, складские помещения, а также административно-бытовой корпус с пристройкой трехэтажного здания. Построены новая трансформаторная подстанция и дизель-генераторная установка, 40-метровая антенная башня, склад-навес, парковка и площадка для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

В помещениях установлены современные системы освещения, отопления и кондиционирования. «Проект реализован с использованием современного оборудования и технологий, здесь созданы все необходимые условия для комфортной работы персонала. Все это в конечном итоге направлено на выполнение основной задачи для энергетиков - обеспечение надежного, бесперебойного электроснабжения потребителей», - отметил Виктор Каранкевич.

Министерство энергетики уделяет особое внимание вопросам развития электросетевой инфраструктуры в условиях значительного увеличения спроса на использование электроэнергии в стране, подчеркнул он.

«Реконструкция объекта – часть инвестиционной программы РУП «Минскэнерго». В дальнейшем работы по реконструкции электросетей, подстанций, модернизации производственных баз в стране будет продолжена», - добавил министр.

Стародорожский РЭС обслуживает 90 населенных пунктов, на его территории расположено семь подстанций.