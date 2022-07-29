В Минском государственном энергетическом колледже стартовала приемная кампания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, прием документов на дневную и заочную форму обучения за счет средств бюджета и на платной основе осуществляется по следующим специальностям: электрические станции; тепловые электрические станции; теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна; промышленное и гражданское строительство; автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами.

Время работы приемной комиссии (понедельник – суббота) - с 9. 00 до 18.00

С условиями вступительной кампании можно детально ознакомиться на сайте колледжа: http://mgek.by/abiturientam/