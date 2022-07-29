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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
10:28 01.08.2022
В Минском государственном энергетическом колледже стартовала приемная кампания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, прием документов на дневную и заочную форму обучения за счет средств бюджета и на платной основе осуществляется по следующим специальностям: электрические станции; тепловые электрические станции; теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна; промышленное и гражданское строительство; автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами.
Время работы приемной комиссии (понедельник – суббота) - с 9. 00 до 18.00
С условиями вступительной кампании можно детально ознакомиться на сайте колледжа: http://mgek.by/abiturientam/
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