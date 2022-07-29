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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД МИНСКОМ В ИЮНЕ 2022 ГОДА УСТАНОВИЛО НОВЫЙ РЕКОРД


17:44 29.07.2022

Активный сезон продолжается: количество выставленных на продажу объектов на рынке загородной недвижимости под Минском продолжило расти 6 месяц подряд.

По сравнению с маем число объявлений в базе Realt в июне увеличилось еще на 1%, в очередной раз достигнув своего нового пика. Однако с учетом опыта прошлых лет уже с середины лета активность постепенно пойдет на спад.

В большинстве своем предложение пополнилось за счет «старых» домов с годом постройки до 2010 года (+7% к маю), а также участков (+1%). Количество современных домов за месяц, напротив, уменьшилось на 2%. Число недостроенных домов и дач по сравнению с маем практически не изменилось.

Среди направлений наибольший рост предложения отмечался на Мядельском (+10%) и Могилевском направлении (+4%), наиболее заметное снижение числа объектов — на Пуховичском (-4%) и Молодечненском (-3%).

В Минском районе спрос на объекты загородной недвижимости в июне увеличился на 8%, в соседних районах — остался на уровне мая. Тем не менее текущий уровень покупательской активности существенно ниже, чем в прошлые годы. Даже в сравнении с довольно неудачным июнем 2021 годом в Минском районе заключили на 13% меньше сделок, в близлежащих районах — на 6% меньше.

В зависимости от сегмента динамика цен была разнонаправленной. Так, рост отмечался у дач (+2% к маю) и домов, построенных до 2010 года (+1%). Снижение — у участков (-2%), «недостроев» (-1%) и современных домов (-1%).

Текущий уровень цен заметно выше, чем в начале лета прошлого года. За год существеннее всего подорожали участки и дачи — плюс 11% в обоих случаях. Современные дома после 2010 года постройки стали дороже на 8%, «старые» и недостроенные дома — на 4% в обоих случаях.

В отличие от загородного рынка на рынке индивидуальных домов в Минске в июне наблюдалось снижение числа предложений: минус 4% в сравнении с маем. В то же время снизилась и средняя цена — за квадратный метр домов в черте города в июне платили в среднем $1046, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.
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