ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

17:31 29.07.2022 Компания «Белавиа» вводит дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, с 7 августа в расписание добавятся вечерние рейсы по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Минска запланирован в 19.25, обратно – в 20.45. Вылет из Санкт-Петербурга – в 21.35, прилет – в 23.05. Цена билетов – от 99 евро туда и обратно.