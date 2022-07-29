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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17:31 29.07.2022
Компания «Белавиа» вводит дополнительные рейсы в Санкт-Петербург.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, с 7 августа в расписание добавятся вечерние рейсы по средам, пятницам и воскресеньям.
Вылет из Минска запланирован в 19.25, обратно – в 20.45. Вылет из Санкт-Петербурга – в 21.35, прилет – в 23.05.
Цена билетов – от 99 евро туда и обратно.
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