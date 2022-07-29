В Брестской области числится 8887 организаций – субъектов малого предпринимательства, которыми в первом полугодии текущего года уплачено 233,3 млн рублей платежей в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, их платежи выросли на 21,7% по сравнению с сопоставимым периодом 2021 года.

Микроорганизации (до 15 человек) обеспечили поступление в бюджет в размере 94,9 млн рублей налогов, темп роста 145,3%. Их количество уменьшилось на 145 и составило 7761 организаций.

Малые организации (от 16 до 100 человек) уплатили 138,4 млн рублей налогов, темп роста 109,5%. Их количество уменьшилось на 91 и составило 1126 организаций.

От 309 субъектов среднего предпринимательства поступило 136,2 млн рублей налогов. Темп роста составил 111,7%, прирост на 14,3 млн рублей в сопоставимых ценах.

Доля организаций малого предпринимательства в общих поступлениях увеличилась на 4,6 пунктов и составила 23,4%, доля среднего бизнеса - уменьшилась на 1,6% до 13,6%.