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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ МАЛОГО БИЗНЕСА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 21,7%
17:14 29.07.2022
В Брестской области числится 8887 организаций – субъектов малого предпринимательства, которыми в первом полугодии текущего года уплачено 233,3 млн рублей платежей в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, их платежи выросли на 21,7% по сравнению с сопоставимым периодом 2021 года.
Микроорганизации (до 15 человек) обеспечили поступление в бюджет в размере 94,9 млн рублей налогов, темп роста 145,3%. Их количество уменьшилось на 145 и составило 7761 организаций.
Малые организации (от 16 до 100 человек) уплатили 138,4 млн рублей налогов, темп роста 109,5%. Их количество уменьшилось на 91 и составило 1126 организаций.
От 309 субъектов среднего предпринимательства поступило 136,2 млн рублей налогов. Темп роста составил 111,7%, прирост на 14,3 млн рублей в сопоставимых ценах.
Доля организаций малого предпринимательства в общих поступлениях увеличилась на 4,6 пунктов и составила 23,4%, доля среднего бизнеса - уменьшилась на 1,6% до 13,6%.
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