ЭКОНОМИКА РБ

МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ РЕГРАНУЛЯТОВ ОТКРЫЛИ В ГРОДНО

16:43 29.07.2022 На базе ОАО «Белвторполимер» состоялся ввод в эксплуатацию модернизированного производства полимерных регранулятов: линии дробления, мойки и гранулирования. Об этом сообщает Telegram-канал Гродненского облисполкома. Согласно информации, основной целью реализованного инвестиционного проекта по модернизации существующего производства является увеличение объемов переработки вторичных полимерных отходов (полипропиленовых пленок большого размера, тканых полипропиленовых мешков, пологов, биг-бэгов, отходов коммунального происхождения). Конечным продуктом, получаемым в процессе переработки загрязненных бытовых и многослойных пленок на основе полиэтилена, является высококачественная вторичная гранула композиционного полиэтилена. Данный продукт будет использоваться ОАО «Белвторполимер» при изготовлении изделий из пластмасс.