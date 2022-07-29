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ЭКОНОМИКА РБ


МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ РЕГРАНУЛЯТОВ ОТКРЫЛИ В ГРОДНО


16:43 29.07.2022

На базе ОАО «Белвторполимер» состоялся ввод в эксплуатацию модернизированного производства полимерных регранулятов: линии дробления, мойки и гранулирования. Об этом сообщает Telegram-канал Гродненского облисполкома.

Согласно информации, основной целью реализованного инвестиционного проекта по модернизации существующего производства является увеличение объемов переработки вторичных полимерных отходов (полипропиленовых пленок большого размера, тканых полипропиленовых мешков, пологов, биг-бэгов, отходов коммунального происхождения).

Конечным продуктом, получаемым в процессе переработки загрязненных бытовых и многослойных пленок на основе полиэтилена, является высококачественная вторичная гранула композиционного полиэтилена. Данный продукт будет использоваться ОАО «Белвторполимер» при изготовлении изделий из пластмасс.
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