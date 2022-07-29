|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» СОЗДАСТ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
16:08 29.07.2022
29 июля 2022 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Лидер Решения» (КНР).
Как сообщает сайт парка, инвестиционный проект компании предусматривает создание операционной платформы и логистического распределительного центра для трансграничного импорта и экспорта товаров с применением технологий электронной коммерции.
Ожидается, что реализация проекта будет способствовать продвижению продукции белорусских предприятий на рынок Китая, а также выходу китайских товаров на рынок ЕАЭС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2022
Курсы в банках
на 29.07.2022
Конвертация в банках
на 29.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте