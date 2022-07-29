ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» СОЗДАСТ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

16:08 29.07.2022 29 июля 2022 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Лидер Решения» (КНР). Как сообщает сайт парка, инвестиционный проект компании предусматривает создание операционной платформы и логистического распределительного центра для трансграничного импорта и экспорта товаров с применением технологий электронной коммерции. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать продвижению продукции белорусских предприятий на рынок Китая, а также выходу китайских товаров на рынок ЕАЭС.