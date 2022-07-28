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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСТАНОВИЛО ФАКТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
14:53 29.07.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси установило факт недобросовестной конкуренции на рынке услуг облачных сервисов в действиях УП «АйБиЭй АйТи Парк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, компания 24 февраля 2021 года разместило в интернете на ресурсе onliner.by статью «В Беларуси появился конкурент «облаку» Amazon с кластером за $40 миллионов», содержащую информацию об оказании услуг в собственном центре обработки данных (ЦОД) класса TIER III.
«В ходе антимонопольного расследования установлено, что сведения о соответствии ЦОД УП «АйБиЭй АйТи Парк» классу TIER III являются неточными. Размещение указанной статьи в сети интернет вводит в заблуждение потенциальных потребителей относительно качества и потребительских свойств услуг облачных сервисов, результатов, ожидаемых от использования услуг облачных сервисов, предлагаемых УП «АйБиЭй АйТи Парк», и может причинить убытки его конкурентам», - отметили в пресс-службе ведомства.
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