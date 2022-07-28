На электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» выставлен на продажу ряд объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего ОАО «ФанДОК» — одному из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на электронных торгах можно будет приобрести административные и складские помещения в г. Бобруйске по ул. Комбинаторская, 2 и 2/1 общей площадью около 2 тыс. кв. м. Начальная цена снижена на 50% и составляет 157,9 тыс. BYN. В дополнение к капитальным строениям также предоставляется земельный участок площадью 3,3 га на условиях постоянного пользования.

Еще один объект недвижимости, который ОАО «ФанДОК» планирует реализовать посредством ЭТП «БУТБ-Имущество», расположен по ул. Лесная, 1 в деревне Жилин Брод Слуцкого района Минской области. Это блокированный жилой дом площадью 102,4 кв. м. За одноэтажную деревянную постройку и право аренды земельного участка площадью 14,6 сотки сроком на 9 лет (с возможностью продления) собственник просит 4,9 тыс. BYN. При этом цена дома снижена на 50% по сравнению с предыдущими торгами.

Что касается движимого имущества, то со скидкой 20% за 6 тыс. BYN продается грузовой автомобиль GAZ-53-07 1990 г.в. с гидравлическим подъемником. Осмотреть предмет торгов можно по предварительной записи в г. Бобруйске по ул. Ленина, 95.

Торги по всем лотам состоятся 19 августа 2022 г. Подать заявление на участие вправе государственные и негосударственные юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. Крайний срок приема заявлений — 16 августа до 15:00.