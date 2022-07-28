ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФАНДОК ПРОДАЕТ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ


14:27 29.07.2022

На электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» выставлен на продажу ряд объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего ОАО «ФанДОК» — одному из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на электронных торгах можно будет приобрести административные и складские помещения в г. Бобруйске по ул. Комбинаторская, 2 и 2/1 общей площадью около 2 тыс. кв. м. Начальная цена снижена на 50% и составляет 157,9 тыс. BYN. В дополнение к капитальным строениям также предоставляется земельный участок площадью 3,3 га на условиях постоянного пользования.

Еще один объект недвижимости, который ОАО «ФанДОК» планирует реализовать посредством ЭТП «БУТБ-Имущество», расположен по ул. Лесная, 1 в деревне Жилин Брод Слуцкого района Минской области. Это блокированный жилой дом площадью 102,4 кв. м. За одноэтажную деревянную постройку и право аренды земельного участка площадью 14,6 сотки сроком на 9 лет (с возможностью продления) собственник просит 4,9 тыс. BYN. При этом цена дома снижена на 50% по сравнению с предыдущими торгами.

Что касается движимого имущества, то со скидкой 20% за 6 тыс. BYN продается грузовой автомобиль GAZ-53-07 1990 г.в. с гидравлическим подъемником. Осмотреть предмет торгов можно по предварительной записи в г. Бобруйске по ул. Ленина, 95.

Торги по всем лотам состоятся 19 августа 2022 г. Подать заявление на участие вправе государственные и негосударственные юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. Крайний срок приема заявлений — 16 августа до 15:00.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2022
валюта курс
EUR 2.6642
USD 2.6170
RUB 4.3470
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6642 +0.0044
USD 2.6170 -0.0128
RUB 4.3470 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6830 2.6900
USD 2.6130 2.6200
RUB 3.4000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0320
EUR/RUB 63.0000 77.2000
USD/RUB 61.5000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте