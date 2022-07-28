ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» представило свою технику в рамках открывшейся 28 июля 2022 года выставки белорусской продукции в Грозном (Чеченская Республика).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке представлен офис МАЗ-Купава 673110, который можно подстроить под любое компоновочное решение по заказу клиента. Мобильный офис очень востребован при работе на удаленных объектах в различных регионах, где необходимо обеспечить комфортные условия для переговоров. Он состоит из трех блоков: переговорного помещения, кухни и санитарной комнаты. Наполнение офиса - телевизор, ноутбук, Wi-Fi-маршрутизатор, эргономичная мебель и система отопления и кондиционирования. Кухонный блок оборудован комбинированной газовой плитой с мойкой, емкостями с водой, холодильником и шкафами для хранения и перевозки продуктов питания.

Также широко представлена линейка коммунальной автотехники МАЗ. Мусоровоз МАЗ-5907С2, способный за раз загрузить, уплотнить и вывезти на полигон около 7,5 т отходов. Мусоровоз вмещает 17 куб м бытовых отходов, еще 1,8 куб м вмещает загрузочная емкость заднего борта. Кузов выполнен в форме эллипса без дополнительных усилительных ребер. Спецмашина может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. После загрузки специальный механизм его прессует под высоким давлением.

Представитель линейки самосвальной техники Минского автомобильного завода – автомобиль-самосвал МАЗ-65012В, предназначенный для перевозки сыпучих грузов. Допустимая полная масса самосвала – 33,5 т, грузоподъемность – 20 т. Объем П-образной платформы составляет 15,4 м3. На автомобиле установлен двигатель мощностью 330 л.с., экологического класса Евро-5, коробка передач – 12-ступенчатая. Объем топливного бака составляет 300 литров.

Еще один представитель линейки строительной техники – автомобиль-самосвал на базе шасси МАЗ-651628 с колёсной формулой 8х4 для перевозки инертных грузов (песок, уголь, гравий, асфальт) по дорогам общего пользования. Допустимая полная масса – 44,8 т, грузоподъемность – 32 т. На МАЗ-651628 установлен самосвальный кузов производства БЕЦЕМА объемом 23 м3. На автомобиле применяется – 430-сильный двигатель WP12.430E50 экологического класса Евро-5, агрегатированный в паре с 12-ступенчатой коробкой передач.

На выставке продемонстрирована новинка: кран нового поколения МАЗ-5576BY-C-22, на шасси МАЗ-6312С3 с колесной формулой 6х4. Автокран оборудован двигателем ЯМЗ-53623 экологического класса Евро-5 и 9-ступенчатой коробкой передач. Полная масса МАЗ-5576BY составляет 27 т. Кран оснащен овоидной стрелой с максимальным вылетом стрелы 30 м и высотой подъема 31,8 м.