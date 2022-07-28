ЭКОНОМИКА РБ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ НА 60,8% СФОРМИРОВАНЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

12:40 29.07.2022 В консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за 1 полугодие 2022 года поступило 464,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 60,8% общих поступлений. От организаций негосударственного сектора поступило 230,3 млн рублей (30,2%), индивидуальные предприниматели уплатили 40,7 млн рублей (5,3%), физические лица – 28,1 млн рублей (3,7%). Общие поступления в бюджет области составили 763,5 млн рублей. На 1 июля 2022 года в Могилевской области числится 636,8 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и 594,7 тыс. физических лиц.