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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ НА 60,8% СФОРМИРОВАНЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
12:40 29.07.2022
В консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за 1 полугодие 2022 года поступило 464,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на их долю приходится 60,8% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 230,3 млн рублей (30,2%), индивидуальные предприниматели уплатили 40,7 млн рублей (5,3%), физические лица – 28,1 млн рублей (3,7%).
Общие поступления в бюджет области составили 763,5 млн рублей.
На 1 июля 2022 года в Могилевской области числится 636,8 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и 594,7 тыс. физических лиц.
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