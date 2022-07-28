В 2022 г. объявлен очередной, шестнадцатый конкурс «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, конкурс проводится с целью повышения уровня подготовки специалистов в области менеджмента и контроля качества, а также активизации и стимулирования образовательной, научной и прикладной деятельности в этой области.

К участию в нем допускаются студенты 4-6 курсов и магистранты учреждений высшего образования Республики Беларусь независимо от формы собственности.

Конкурс проводится по следующим номинациям: лучшая дипломная работа в области менеджмента качества; лучшая дипломная работа в области контроля качества; лучшая научно-исследовательская работа в области менеджмента качества; лучшая научно-исследовательская работа в области контроля качества.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе осуществляется отбор дипломных и научно-исследовательских работ внутри учреждения высшего образования для участия в конкурсе.

На втором этапе проводятся оценка представленных в секретариат комиссии документов, отбор номинантов и подведение комиссией итогов конкурса с определением победителей в каждой номинации.

До 1 октября 2022 г. участники представляют в секретариат конкурсной комиссии:

сопроводительное письмо учреждения высшего образования о направлении материалов дипломных или научно-исследовательских работ и документов для участия во втором этапе конкурса;

информационную карту участника конкурса по установленной форме;

копию отзыва научного руководителя работы;

краткое описание работы объемом не более 60 машинописных страниц, утверждаемое деканом факультета учреждения высшего образования (для дипломной работы), заведующим кафедрой (для научно-исследовательской работы);

аннотацию к работе участника конкурса по установленной форме;

документы, подтверждающие апробированность результатов работы на конференциях, наличие публикаций по теме работы, патентную защищенность результатов работы (заявка на предполагаемое изобретение, авторское свидетельство, патент на полезную модель или изобретение), акты внедрения.

Кроме того, на втором этапе проводится экспертиза дипломных и научно-исследовательских работ с привлечением специалистов в области менеджмента и контроля качества с учетом специфики представленной работы по следующим критериям: актуальность темы; методология и методы исследований; содержание и глубина исследования; научная новизна и значимость полученных результатов; апробация работы; дополнительные сведения о достоинствах работы, не учтенных основными критериями.

Отбор претендентов и принятие решения о победителях конкурса осуществляется конкурсной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Министерства образования, других республиканских органов государственного управления и организаций, компетентных в вопросах менеджмента и контроля качества.

Победителям конкурса и их научным руководителям на церемонии награждения вручаются дипломы, а также предоставляется возможность разместить презентацию работы на сайтах Госстандарта и Министерства образования с указанием сведений о победителе конкурса и его научном руководителе, а также опубликовать работу в виде научной статьи в научно-практическом журнале «Стандартизация».

Заявки на участие в конкурсе принимаются в секретариате комиссии по адресу: 220053, Минск, ул. Новаторская, д. 2А, каб. 428.