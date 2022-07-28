ЭКОНОМИКА РБ

АМКОДОР ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАРУСЬ ЭКСПО» В ГРОЗНОМ

11:10 29.07.2022 ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» представило технику на выставке «Беларусь Экспо», которая 28 июля 2022 года открылась в Грозном (Чечня). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставочной площадке демонстрируются погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342В; погрузчик универсальный АМКОДОР 342C4 и погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211. Выставка продлится до 30 июля 2022 года.