Об этом сказал журналистам первый заместитель Ппремьер-министра Николай Снопков по итогам посещения СЗАО "БЕЛДЖИ".

"К 2025 году <...> мы должны максимально освоить компонентную базу собственного электромобиля", - сказал Николай Снопков, которого цитирует -служба правительства.

По его словам, также обсуждается вопрос, можно ли в республике производить автомобили на двигателе внутреннего сгорания.

"Сейчас эта тема как никогда актуальна. Мы видим, что происходит на рынке Российской Федерации, в частности, как влияют санкции на развитие технологий, в том числе и в автомобилестроении, - обратил внимание первый вице-премьер. - Мы обсуждали, как это сделать более рационально, более верно - с партнером, своими конструкторскими бюро, на основе лизинга, аренды или покупки технологий. Нам нужно найти правильную формулу, бизнес-модель организации этого процесса для того, чтобы получить рациональное, эффективное и коммерчески оправданное решение".

Николай Снопков с сожалением признал, что рынок Беларуси по автомобилям мал. Создавать производство только для внутреннего рынка нецелесообразно, нужно рассчитывать на масштабирование бизнеса.

"В целом компетенция, инженерная мысль достаточна развита в Беларуси для того, чтобы создавать автомобили, пользующиеся спросом, надежные и комфортные, и самое главное - современные", - подчеркнул Николай Снопков.