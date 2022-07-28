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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ К 2025 ГОДУ НАМЕРЕНА МАКСИМАЛЬНО ОСВОИТЬ КОМПОНЕНТНУЮ БАЗУ СОБСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
10:45 29.07.2022
Об этом сказал журналистам первый заместитель Ппремьер-министра Николай Снопков по итогам посещения СЗАО "БЕЛДЖИ".
"К 2025 году <...> мы должны максимально освоить компонентную базу собственного электромобиля", - сказал Николай Снопков, которого цитирует -служба правительства.
По его словам, также обсуждается вопрос, можно ли в республике производить автомобили на двигателе внутреннего сгорания.
"Сейчас эта тема как никогда актуальна. Мы видим, что происходит на рынке Российской Федерации, в частности, как влияют санкции на развитие технологий, в том числе и в автомобилестроении, - обратил внимание первый вице-премьер. - Мы обсуждали, как это сделать более рационально, более верно - с партнером, своими конструкторскими бюро, на основе лизинга, аренды или покупки технологий. Нам нужно найти правильную формулу, бизнес-модель организации этого процесса для того, чтобы получить рациональное, эффективное и коммерчески оправданное решение".
Николай Снопков с сожалением признал, что рынок Беларуси по автомобилям мал. Создавать производство только для внутреннего рынка нецелесообразно, нужно рассчитывать на масштабирование бизнеса.
"В целом компетенция, инженерная мысль достаточна развита в Беларуси для того, чтобы создавать автомобили, пользующиеся спросом, надежные и комфортные, и самое главное - современные", - подчеркнул Николай Снопков.
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