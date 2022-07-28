В БГУ стартовал набор на подготовительное отделение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, обучение организуется для желающих поступить в белорусские вузы на базе Института дополнительного образования БГУ.

На подготовительное отделение приглашаются белорусские граждане, имеющие общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование; граждане России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана; иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси или имеющие статус беженца.

Программа направлена на подготовку к поступлению в вузы и изучение предметов будущей специальности. Занятия пройдут в форме лекций, семинарских и практических.

Прием документов осуществляется по следующим адресам в Минске: ул. Ленинградская, 8, каб. 214 (с 25 июля по 12 августа); ул. Академическая, 25, каб. 407 (с 15 августа по 15 сентября).

Время работы приемной комиссии: понедельник–пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье – выходной день.

С перечнем необходимых документов для поступающих на подготовительное отделение можно ознакомиться здесь.

Период обучения – 34 учебные недели.