ЭКОНОМИКА РБ

ПОСТУПЛЕНИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 15,3%

09:51 29.07.2022 Поступления подоходного налога в бюджет Витебской области за 1 полугодие 2022 года составили 369,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, темп роста поступлений подоходного налога в действующих ценах к уровню прошлого года составил 115,3%. Основная доля в общей сумме платежей подоходного налога приходится на подоходный налог с физических лиц, удержанный и перечисленный налоговыми агентами - 356,1 млн рублей или 96,4%.