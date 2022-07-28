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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 15,3%
09:51 29.07.2022
Поступления подоходного налога в бюджет Витебской области за 1 полугодие 2022 года составили 369,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, темп роста поступлений подоходного налога в действующих ценах к уровню прошлого года составил 115,3%.
Основная доля в общей сумме платежей подоходного налога приходится на подоходный налог с физических лиц, удержанный и перечисленный налоговыми агентами - 356,1 млн рублей или 96,4%.
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