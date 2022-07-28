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ЭКОНОМИКА РБ
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ ДОСТАТОЧНО РЕЗЕРВОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
09:33 29.07.2022
Деревообрабатывающие и мебельные предприятия Беларуси имеют достаточно резервов и потенциала, чтобы нивелировать потери от ухода европейских рынков и укрепить позиции на внутреннем и внешнем рынках. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров при посещении ОАО "Гомельдрев".
По его словам, у деревообрабатывающих и мебельных предприятий Беларуси достаточно резервов и потенциала, чтобы нивелировать потери от ухода европейских рынков и обеспечить устойчивость функционирования производства.
"В стране для этого есть все необходимое. Главное - собственные древесные ресурсы. Мы не зависим от импорта сырья, есть современные, модернизированные перерабатывающие мощности, квалифицированные кадры. Также есть и рынки сбыта помимо европейских. Просто их сейчас надо активнее осваивать. Это задача номер один для каждого предприятия", - подчеркнул Юрий Назаров, которого цитирует пресс-служба правительства.
Оперативный анализ ситуации показывает: планомерная работа по переориентации товарных потоков постепенно дает результаты, уверен чиновник.
Вице-премьер ознакомился с текущей работой предприятия, резервами для наращивания объемов производства мебели и увеличения поставок на экспорт и удовлетворения внутреннего спроса. Он изучил ассортимент в фирменном магазине "Гомельдрева", а также особенности производства в цехах.
ОАО "Гомельдрев" - одно из крупнейших и старейших мебельных предприятий в республике, присутствует на рынке с 1879 года. Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых видов и образцов изделий.
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