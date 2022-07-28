ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ ДОСТАТОЧНО РЕЗЕРВОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР


09:33 29.07.2022

Деревообрабатывающие и мебельные предприятия Беларуси имеют достаточно резервов и потенциала, чтобы нивелировать потери от ухода европейских рынков и укрепить позиции на внутреннем и внешнем рынках. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров при посещении ОАО "Гомельдрев".

По его словам, у деревообрабатывающих и мебельных предприятий Беларуси достаточно резервов и потенциала, чтобы нивелировать потери от ухода европейских рынков и обеспечить устойчивость функционирования производства.

"В стране для этого есть все необходимое. Главное - собственные древесные ресурсы. Мы не зависим от импорта сырья, есть современные, модернизированные перерабатывающие мощности, квалифицированные кадры. Также есть и рынки сбыта помимо европейских. Просто их сейчас надо активнее осваивать. Это задача номер один для каждого предприятия", - подчеркнул Юрий Назаров, которого цитирует пресс-служба правительства.

Оперативный анализ ситуации показывает: планомерная работа по переориентации товарных потоков постепенно дает результаты, уверен чиновник.

Вице-премьер ознакомился с текущей работой предприятия, резервами для наращивания объемов производства мебели и увеличения поставок на экспорт и удовлетворения внутреннего спроса. Он изучил ассортимент в фирменном магазине "Гомельдрева", а также особенности производства в цехах.

ОАО "Гомельдрев" - одно из крупнейших и старейших мебельных предприятий в республике, присутствует на рынке с 1879 года. Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых видов и образцов изделий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2022
валюта курс
EUR 2.6642
USD 2.6170
RUB 4.3470
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6642 +0.0044
USD 2.6170 -0.0128
RUB 4.3470 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6800
USD 2.6060 2.6200
RUB 3.5000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0320
EUR/RUB 63.0000 77.2000
USD/RUB 61.5000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте