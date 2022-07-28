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ЭКОНОМИКА РБ
СП ЗАО «МАЗ-МАН» ВНЕДРЯЕТ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОТОРЫ WEICHAI
09:27 29.07.2022
СП ЗАО «МАЗ-МАН» с июля 2022 года начинает серийно производить грузовые автомобили с моторами WEICHAI в специальном исполнении для этого предприятия.
Как стало известно «Агентству Деловых Связей», на сборочной линии СП ЗАО «МАЗ-МАН» заканчивается сборка первых двух автомобилей-сортиментовозов МАЗ-МАН 732459 (6х4) с двигателями WEICHAI WP12.460E50 мощностью 460 л.с. (338 kW) с крутящим моментом 2.110 Nm.
Двигатель рядный, шестицилиндровый, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с электронным управлением впрыска дизельного топлива Common Rail, с системой AdBlue. Параметры соответствуют экологическому классу 5.
Двигатель агрегатируется с коробкой передач ZF 16S 2220 (16-ти ступенчатая, плюс две передачи заднего хода). Возможно использование коробок Fast gear с троссовым приводом.
Система выпуска производства МАЗ-МАН из нержавеющей стали с теплоизоляцией, глушитель слева, выхлоп назад. Для северных регионов возможен вертикальный выхлоп.
В системе подачи топлива применено три топливных фильтра. Первый на шасси — с электрической подкачкой топлива и подогревом, второй на ДВС — с механической подкачкой и датчиком воды, третий — фильтр тонкой очистки на ДВС.
Двигатель имеет привлекательные характеристики по расходу топлива в широком диапазоне оборотов двигателя.
«Стандартом менеджмента качества серии ISO 9000 предусмотрено, что производитель должен иметь минимум двух поставщиков узлов и агрегатов. Мы выбрали этот мотор WEICHAI, поскольку он по большинству параметров очень близок к привычным для нас моторам, на него поддерживается гарантия, и у нас уже был опыт применения моторов этой компании на опытных экземплярах наших автомобилей», - рассказал заместитель директора СП ЗАО «МАЗ-МАН» по маркетингу Николай Хорошун.
Собеседник не отрицал, что на решение повлияла и сложившая геополитическая ситуация в мире.
В 2015 году на предприятии СП ЗАО «МАЗ-МАН» был выпущен самосвал МАЗМАН 752459 колесной формулой 6х4 с двигателем WEICHAI WP430, а в 2017 году самосвал с колесной формулой 6х6 с таким же мотором. За все время эксплуатации предприятие не получило негативных откликов от предприятий, эксплуатирующих эти автомобили.
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