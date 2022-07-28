ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СП ЗАО «МАЗ-МАН» ВНЕДРЯЕТ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОТОРЫ WEICHAI


09:27 29.07.2022

СП ЗАО «МАЗ-МАН» с июля 2022 года начинает серийно производить грузовые автомобили с моторами WEICHAI в специальном исполнении для этого предприятия.

Как стало известно «Агентству Деловых Связей», на сборочной линии СП ЗАО «МАЗ-МАН» заканчивается сборка первых двух автомобилей-сортиментовозов МАЗ-МАН 732459 (6х4) с двигателями WEICHAI WP12.460E50 мощностью 460 л.с. (338 kW) с крутящим моментом 2.110 Nm.

Двигатель рядный, шестицилиндровый, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с электронным управлением впрыска дизельного топлива Common Rail, с системой AdBlue. Параметры соответствуют экологическому классу 5.

Двигатель агрегатируется с коробкой передач ZF 16S 2220 (16-ти ступенчатая, плюс две передачи заднего хода). Возможно использование коробок Fast gear с троссовым приводом.

Система выпуска производства МАЗ-МАН из нержавеющей стали с теплоизоляцией, глушитель слева, выхлоп назад. Для северных регионов возможен вертикальный выхлоп.

В системе подачи топлива применено три топливных фильтра. Первый на шасси — с электрической подкачкой топлива и подогревом, второй на ДВС — с механической подкачкой и датчиком воды, третий — фильтр тонкой очистки на ДВС.

Двигатель имеет привлекательные характеристики по расходу топлива в широком диапазоне оборотов двигателя.

«Стандартом менеджмента качества серии ISO 9000 предусмотрено, что производитель должен иметь минимум двух поставщиков узлов и агрегатов. Мы выбрали этот мотор WEICHAI, поскольку он по большинству параметров очень близок к привычным для нас моторам, на него поддерживается гарантия, и у нас уже был опыт применения моторов этой компании на опытных экземплярах наших автомобилей», - рассказал заместитель директора СП ЗАО «МАЗ-МАН» по маркетингу Николай Хорошун.

Собеседник не отрицал, что на решение повлияла и сложившая геополитическая ситуация в мире.

В 2015 году на предприятии СП ЗАО «МАЗ-МАН» был выпущен самосвал МАЗМАН 752459 колесной формулой 6х4 с двигателем WEICHAI WP430, а в 2017 году самосвал с колесной формулой 6х6 с таким же мотором. За все время эксплуатации предприятие не получило негативных откликов от предприятий, эксплуатирующих эти автомобили.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2022
валюта курс
EUR 2.6642
USD 2.6170
RUB 4.3470
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6642 +0.0044
USD 2.6170 -0.0128
RUB 4.3470 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6800
USD 2.6060 2.6200
RUB 3.5000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0320
EUR/RUB 63.0000 77.2000
USD/RUB 61.5000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте