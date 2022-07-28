ЭКОНОМИКА РБ

В ПИНСКОМ РАЙОНЕ НА ОБНОВЛЕННОМ МОСТУ ЧЕРЕЗ ЯСЕЛЬДУ ЧАСТИЧНО ОТКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

18:18 28.07.2022 В Пинском районе на обновленном мосту через Ясельду частично открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Минтрансаа. Отмечается, что реконструкция 53-летнего моста идет на 48-м км дороги Р8 Лунинец-Пинск. Восстановление объекта, имеющего важное значение для Полесского региона, началось в апреле 2021 года. Проект предполагал полную замену изношенных конструкций – вплоть до опор, что приравнивается к возведению нового сооружения.