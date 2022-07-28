РУП «Белпочта» информирует об уменьшении стоимости внутриреспубликанских посылок для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 1 августа 2022 года посылки массой до 1 кг включительно, принятые от физических лиц в объектах почтовой связи РУП «Белпочта», будут стоить 3,0 рубля.

С актуальными тарифами можно ознакомиться на официальном сайте РУП «Белпочта» в разделе «Тарифы».

Белпочта уточняет, что посылка – почтовое отправление с товарным вложением массой до пятидесяти килограммов (не относятся отправления ускоренной почты).