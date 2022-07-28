|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 40,7 МЛН РУБЛЕЙ
17:49 28.07.2022
40,7 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за 1 полугодие 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доля их поступлений в бюджете области составила 5,3%.
Основную долю составляют поступления: налога при упрощенной системе налогообложения – 15,7 млн рублей; подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности – 12 млн рублей; единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 6,4 млн рублей; налога на добавленную стоимость – 3,7 млн рублей (в том числе взимаемого при ввозе товаров на территорию Беларуси – 3,2 млн рублей).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
Курсы в банках
на 28.07.2022
Конвертация в банках
на 28.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте