ЭКОНОМИКА РБ

ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 40,7 МЛН РУБЛЕЙ

17:49 28.07.2022 40,7 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за 1 полугодие 2022 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доля их поступлений в бюджете области составила 5,3%. Основную долю составляют поступления: налога при упрощенной системе налогообложения – 15,7 млн рублей; подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности – 12 млн рублей; единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 6,4 млн рублей; налога на добавленную стоимость – 3,7 млн рублей (в том числе взимаемого при ввозе товаров на территорию Беларуси – 3,2 млн рублей).