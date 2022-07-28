Экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг организаций Гомельской области в январе-мае 2022 года достиг почти $30 млн. Об этом сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский на заседании.

По его словам, темп роста к аналогичному прошлогоднему периоду – свыше 266%.

Для увеличения объемов стройкомплекс региона активно работает по наращиванию экспорта услуг. В жилищном строительстве экспортируют услуги Гомельский и Мозырский ДСК, в дорожном и проектировании - "Гомельоблдорстрой" и ДСТ №2 Гомеля. Выполняют работы на внешних рынках "Мозырьпромстрой", "Гомельпромбурвод", другие организации.

"В настоящее время законтрактовано проектов на более чем $86 млн, в перспективе - еще на $53 млн", - уточнил зампредседателя.

Кроме того, гомельские строители готовы к проектированию и строительству многоквартирных домов для детей-сирот в Брянской области. Работы финансируются за счет муниципального бюджета.

В целом работу организаций отрасли в январе-июне Андрей Барановский назвал рентабельной и прибыльной.