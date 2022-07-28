|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ В БГПУ ПРОЙДЕТ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ
17:22 28.07.2022
С 1 августа по 30 сентября в БГПУ будет проходить прием документов в аспирантуру и докторантуру за счет средств республиканского бюджета и на платной основе.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, обучение в аспирантуре и докторантуре за счет средств республиканского бюджета осуществляется на договорной основе.
Прием лиц для получения послевузовского образования на платной основе осуществляется по всем специальностям, по которым ведется подготовка в аспирантуре и докторантуре БГПУ.
Иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Беларуси, подают документы в аспирантуру и докторантуру в течение всего учебного года.
С перечнем необходимых документов, требованиями к поступающим, условиями допуска к вступительным экзаменам и зачисления в аспирантуру и докторантуру можно ознакомиться на сайте университета.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
Курсы в банках
на 28.07.2022
Конвертация в банках
на 28.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте