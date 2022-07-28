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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ В БГПУ ПРОЙДЕТ С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ


17:22 28.07.2022

С 1 августа по 30 сентября в БГПУ будет проходить прием документов в аспирантуру и докторантуру за счет средств республиканского бюджета и на платной основе.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, обучение в аспирантуре и докторантуре за счет средств республиканского бюджета осуществляется на договорной основе.

Прием лиц для получения послевузовского образования на платной основе осуществляется по всем специальностям, по которым ведется подготовка в аспирантуре и докторантуре БГПУ.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Беларуси, подают документы в аспирантуру и докторантуру в течение всего учебного года.

С перечнем необходимых документов, требованиями к поступающим, условиями допуска к вступительным экзаменам и зачисления в аспирантуру и докторантуру можно ознакомиться на сайте университета.
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