В январе-июне 2022 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 1072 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 109,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 36,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 31,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 22,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 43,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 39,4% от общего ввода по области.