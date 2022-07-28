Уход европейских торговых сетей - это не потеря, а освободившаяся ниша для наших производителей продукции деревообработки и мебели. Таким мнением поделился с журналистами заместитель премьер-министра Юрий Назаров при посещении ОАО "Гомельдрев".

Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", вице-премьер ознакомился с текущей работой предприятия, резервами для наращивания объемов производства мебели и увеличения поставок на экспорт и удовлетворения внутреннего спроса. Он изучил ассортимент в фирменном магазине "Гомельдрева", особенности производства - в цехах.

По оценке вице-премьера, белорусским производителям стоит активнее проявляться на собственном рынке в части импортозамещения.

"Если раньше они реализовывали свою продукцию через известного посредника, то сейчас будут работать напрямую, реализуя те же изделия в своих магазинах, в том числе через интернет. И покупатель от этого только выиграет, потому что цена будет соответствующая", - подчеркнул он.