|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УХОД ЕВРОПЕЙСКИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР НАЗВАЛ НЕ ПОТЕРЕЙ, А ОСВОБОДИВШЕЙСЯ НИШЕЙ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
16:48 28.07.2022
Уход европейских торговых сетей - это не потеря, а освободившаяся ниша для наших производителей продукции деревообработки и мебели. Таким мнением поделился с журналистами заместитель премьер-министра Юрий Назаров при посещении ОАО "Гомельдрев".
Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", вице-премьер ознакомился с текущей работой предприятия, резервами для наращивания объемов производства мебели и увеличения поставок на экспорт и удовлетворения внутреннего спроса. Он изучил ассортимент в фирменном магазине "Гомельдрева", особенности производства - в цехах.
По оценке вице-премьера, белорусским производителям стоит активнее проявляться на собственном рынке в части импортозамещения.
"Если раньше они реализовывали свою продукцию через известного посредника, то сейчас будут работать напрямую, реализуя те же изделия в своих магазинах, в том числе через интернет. И покупатель от этого только выиграет, потому что цена будет соответствующая", - подчеркнул он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
Курсы в банках
на 28.07.2022
Конвертация в банках
на 28.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте