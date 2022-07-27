ЭКОНОМИКА РБ

КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

16:12 28.07.2022 В Комитете государственного контроля Могилевской области 29 июля 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, сообщить информацию и задать вопросы можно будет с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по номеру телефона (8-0222 63-82-03).