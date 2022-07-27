ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАПИД ЗАВЕРШАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТВЕРТОГО ЭЛЕКТРОДОМА В СМОЛЕВИЧАХ


15:33 28.07.2022

МАПИД завершает строительство четвертого электродома в Смолевичах.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», три многоэтажки (№ 2, 4 и 5 по генплану) сданы в прошлом месяце – это 258 квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий минчан (16105 м кв.). Жилой дом № 3 по генплану на 115 квартир планируется ввести в августе.

На первых этажах жилых домов запроектированы помещения для товарищества собственников.

У всех секций есть электрощитовые и помещения для хранения уборочного инвентаря. В подъездах оборудованы колясочные. Каждая квартира обеспечивается машино/местом на плоскостных автостоянках – одна на 268 мест уже готова, еще три на 430 мест каждая строятся за пределами жилого квартала. На 2 автостоянках предусмотрены зарядные станции для электромобилей.

В первой очереди строительства МАПИД возведет еще два электродома, к строительству рассчитывает приступить в этом году.

Здесь не будет высоток. Жилые дома серии М464-У1 переменной этажности (6-7-8 этажей и 5-этажные со скатной кровлей), современных цветовых решений фасады – от бежевого до оливкового, светопрозрачные входные группы, безбарьерная среда, витражи на лестничной клетке. Дворовые территории закрыты от машин, оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Всего на северо-западе Смолевичей для минчан построят 18 жилых домов (4 очереди строительства) в электроформате. Заказчик – УКС Мингорисполкома.

«Проект массового строительства электродомов мы реализуем впервые (генпроектировщик – «Минскпроект»). В первой очереди возведем шесть домов, в настоящее время завершаем строительство четвертого. Здесь применен так называемый «сухой» способ отопления: электроконвекторы и подогрев воды водонагревательными бойлерами. На одну квартиру установлены два электросчетчика: один на отопление и подогрев воды, второй – на остальное электрооборудование. Новый район будет обеспечиваться электроэнергией от Смолевичской подстанции «Микробиология» – через две РТП она распределится на 17 трансформаторных подстанций, от которых поступит в том числе и на дома. В настоящий момент построены и сданы 3 ТП и 1 РТП», - рассказал начальник строительных объектов производственного отдела ОАО «МАПИД» Александр Лагунов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
валюта курс
EUR 2.6598
USD 2.6298
RUB 4.3428
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6598 +0.0384
USD 2.6298 +0.0444
RUB 4.3428 -0.0749
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6800
USD 2.6070 2.6180
RUB 3.4000 4.3100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0320
EUR/RUB 61.0000 76.5000
USD/RUB 60.0000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте