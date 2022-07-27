МАПИД завершает строительство четвертого электродома в Смолевичах.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», три многоэтажки (№ 2, 4 и 5 по генплану) сданы в прошлом месяце – это 258 квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий минчан (16105 м кв.). Жилой дом № 3 по генплану на 115 квартир планируется ввести в августе.

На первых этажах жилых домов запроектированы помещения для товарищества собственников.

У всех секций есть электрощитовые и помещения для хранения уборочного инвентаря. В подъездах оборудованы колясочные. Каждая квартира обеспечивается машино/местом на плоскостных автостоянках – одна на 268 мест уже готова, еще три на 430 мест каждая строятся за пределами жилого квартала. На 2 автостоянках предусмотрены зарядные станции для электромобилей.

В первой очереди строительства МАПИД возведет еще два электродома, к строительству рассчитывает приступить в этом году.

Здесь не будет высоток. Жилые дома серии М464-У1 переменной этажности (6-7-8 этажей и 5-этажные со скатной кровлей), современных цветовых решений фасады – от бежевого до оливкового, светопрозрачные входные группы, безбарьерная среда, витражи на лестничной клетке. Дворовые территории закрыты от машин, оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Всего на северо-западе Смолевичей для минчан построят 18 жилых домов (4 очереди строительства) в электроформате. Заказчик – УКС Мингорисполкома.

«Проект массового строительства электродомов мы реализуем впервые (генпроектировщик – «Минскпроект»). В первой очереди возведем шесть домов, в настоящее время завершаем строительство четвертого. Здесь применен так называемый «сухой» способ отопления: электроконвекторы и подогрев воды водонагревательными бойлерами. На одну квартиру установлены два электросчетчика: один на отопление и подогрев воды, второй – на остальное электрооборудование. Новый район будет обеспечиваться электроэнергией от Смолевичской подстанции «Микробиология» – через две РТП она распределится на 17 трансформаторных подстанций, от которых поступит в том числе и на дома. В настоящий момент построены и сданы 3 ТП и 1 РТП», - рассказал начальник строительных объектов производственного отдела ОАО «МАПИД» Александр Лагунов.